«Такое не прощают нормальные женщины»: Бородина отреагировала на слухи о воссоединении с Омаровым

Ксения Бородина спустя шесть лет брака разводится со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Для многих поклонников эта новость стала настоящим громом среди ясного неба. И кто-то даже надеется, что звезда воссоединится с отцом своей второй дочки.

По крайней мере, такие слухи уже возникали. Особенно это обсуждение возникло, когда Бородина радовалась за Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которые спустя 20 лет снова вместе. С одной стороны, девушка умиляется кадрам счастливой пары, но с другой – не очень-то и верит в искренность чувств звезд.

«Сомнительная история по поводу через 20 лет сойтись с бывшим, — на мой взгляд, это всегда провал. Если ты от чего-то ушел, то ты это сделала не просто так», — рассудила ранее Бородина кейс Джей Ло и Бена Аффлека.

А вот относительно себя и Курбана Омарова теледива категорична. Она ответила на вероятность воссоединения с мужем у себя в микроблоге.

«При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному, и жизнь такая штука, но нет!!», — написала теледива.

Бородина также поведала о планах на личную жизнь. Она призналась, что хочет быть счастлива с мужчиной, которому неинтересна публичность.

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