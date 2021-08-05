Цветок лотоса, белые розы, изображение кошки Маруси: какие татуировки украшают тело Долиной

Как отметила певица, много татуировок на теле быть не должно.

Певица Лариса Долина в Instagram рассказала о своих татуировках. Она заметила, что много их на теле быть не должно. Впрочем, звезда сразу оговорилась, что это только ее субъективное мнение. У самой Ларисы Долиной четыре татуировки на теле.

«Цветок лотоса, белые розы с розовыми пуантами, изображение моей кошки Маруси и цветок сакуры. Выбирала рисунки я только исключительно из соображений красоты, а не из-за каких-то символических значений. Мне нравятся татушки у женщин. Их наличие придает некую пикантность и сексуальность. Согласны со мной?»

Лариса Долина

«Я считаю, что татуировка несет в себе некую энергию и всегда будет влиять на человека так или иначе», «Мне кажется, что все должно быть в меру и к месту. Когда их очень много, то это все-таки перебор», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ларисе Долиной в этом году исполнится уже 66 лет. Она одна из самых ярких звезд на российской эстраде.

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