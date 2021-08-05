Хороший знак: как Елизавета II поздравила Меган Маркл с 40-летием

Накануне Меган Маркл отметила свое 40-летие. День рождения экс-актриса праздновала 4 августа и по этому случаю собрала вечеринку с участием 65 гостей в своем доме в Монтесито. Принц Гарри подготовился к празднику заранее. Он заказал торт. Причем, не обычный, украшенный глазурью, а торжественный – с живыми цветами. Ну, а в Сети первой поздравила Меган Елизавета II. Пожелания королева опубликовала в своем Instagram.

Публикация состояла из трех фотографий, на одной из которых Елизавета II была запечатлена с именинницей в 2018 году во время торжественной церемонии открытия моста через реку Мерси. Позже к поздравлениям присоединились Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и Камилла.

Добавим, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон в сентябре. Кроме того пара нацелена посетить Великобританию в следующем году, когда королева будет отмечать платиновый юбилей своего правления.

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