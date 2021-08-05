Совсем другой человек: как Настя Каменских выглядела на старте своей карьеры

За время своей карьеры, особенно если она идет в гору, знаменитости часто преображаются настолько, что их трудно узнать. Изменения в окружающей жизни неизменно ведут за собой перемены во внешности. И это не только и не столько смена имиджа. Настя Каменских в 34 года, например, осталась такой же кудрявой брюнеткой с пышной шевелюрой. Но заметно постройнела и похорошела.

Сейчас многомиллионная армия поклонников Анастасии Каменских, украинской певицы и экс-солистки дуэта «Потап и Настя», вряд ли помнит, как выглядела их любимица на заре своей карьеры. Хоть фото- и видеоархивы и сохранились, но в аккаунте звезды в основном только свежий контент. Хотя она показывала, как похудела за последние годы.

А вот так Настя Каменских выглядела на заре своей карьеры. Это 2007 год, дуэт «Потап и Настя» выступал на финале российской «Фабрики звезд – 7». Мало кто помнит Каменских такой.

Кстати, за время карьеры Каменских смогла похудеть почти на 20 килограммов. Об этом она лично рассказала своим преданным поклонникам, на глазах которых сбрасывала вес.

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