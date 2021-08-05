Сергей Шнуров возглавил рейтинг Forbes среди самых богатых российских звезд шоу-бизнеса

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признан, по версии Forbes, самым богатым россиянином среди звезд шоу-бизнеса. В период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года он заработал порядка 8,8 миллиона долларов.

Основной заработок Сергея Шнурова пришелся на частные концерты и корпоративы. За одно выступление, как утверждают создатели рейтинга Forbes, исполнитель получал 150 тысяч долларов. При этом один из российских миллиардеров утверждал, что Шнуров брал за концерты и по 300 тысяч долларов.

Также в тройку лучших вошли две другие звезды российского шоу-бизнеса — Егор Крид и Дима Билан. Первый за тот же период заработал 6,9 миллиона долларов, а второй — 6,8 миллиона долларов.

Отметим, что заработки российских звезд за этот период были бы предположительно выше на 12 процентов, если бы не началась в марте 2020 года пандемия, сообщает Forbes.ru.

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