«Хотелось все бросить»: Манижа рассказала, что приключилось за день до финала «Евровидения»

Как отметила певица, она вообще никогда не думала, что поедет на этот песенный конкурс.

Певица Манижа заявила, что за день до финала песенного конкурса «Евровидение» она пережила нервный срыв.

«И в жизни было много ситуаций, когда хотелось все бросить. В моем случае я понимаю, что, как бы мало движений я ни делала, я все равно движусь. Я не планировала «Евровидение» вообще. Все, что было до этого, — шутки и приколы».

Манижа

По словам Манижи, она попала на «Евровидение» за два дня до отборочного тура. Песня для конкурса она дописывала буквально в пути. У нее было всего несколько дней, чтобы сделать все в лучшем виде. Теперь она ясно понимает, что успех всегда равен затраченным усилиям, сообщает «Комсомольская правда-Калининград».

Напомним, что певица Манижа на песенном конкурсе «Евровидение» заняла девятое место. Она набрала 204 балла. После финала первым делом исполнительница заметила, что мама ей теперь точно гордится.

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