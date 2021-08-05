Много лишнего: экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала неидеальную фигуру

Экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук в середине июля подарила мужу, Араю Чобаняну, первенца. За время беременности девушка очень сильно поправилась. Прибавка составила в три раза больше положенного в этот период веса – 30 килограммов вместо стандартных 8 – 12. Но даже после родов лишний вес, как оказалось, не ушел.

В своем микроблоге Ирина Пинчук засветила неидеальную фигуру, резвясь и дурачась с мужем. На кадрах видно, что ее формы далеки от «идеальных инстаграмовских», которыми обычно хвастаются недавно родившие инстакрасотки. Такие, как например, Оксана Самойлова, подарившая Джигану четверых детей, и после каждых родов щеголявшая с плоским животиком и упругими стройными бедрами.

Пинчук со времен «Дома-2» отличалась стройной фигурой и эффектной внешностью. И за беременность «налипшие» килограммы вызывали у нее открытое беспокойство. Сейчас красотка прилагает массу усилий, чтобы вернуться к привычному весу.

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