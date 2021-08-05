«Считаете, сейчас человеку нужны звонки?»: Ксения Бородина высказалась о самочувствии Макsим

Певица Максим, настоящее имя которой – Марина Абросимова, — полтора месяца находилась на грани жизни и смерти. Звезду подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Все эти недели миллионы неравнодушных с замиранием сердца следили за новостями из больницы.

На днях стало известно, что исполнительница хитов «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты» пришла в себя. Она может самостоятельно дышать и даже сидеть. Эта новость не могла не обрадовать тех, кто знает ее лично. Ксения Бородина, которая не раз выражала беспокойство за жизнь и здоровье певицы, высказалась о хорошей новости, попутно отвечая на вопрос фолловера, звонила ли уже очнувшейся звезде.

«Я очень рада, слава Богу», — отреагировала Бородина. И ответила на вопрос: «Нет, я не звонила, а вы считаете, сейчас человеку нужны звонки? Конечно же нет!».

Между тем, Максим уже успела пообщаться по видеосвязи со своим директором Маргаритой Соколовой. Они смогли пошутить и посмеяться, настрой звезды на восстановление довольно боевой.

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