Мачеха на сносях: 17-летний сын Авербуха показал беременную и счастливую Арзамасову в бейсболке

Совсем скоро в семье Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой случится пополнение. Актриса театра и кино носит под сердцем первенца, и уже известно, что это будет мальчик. Ждет появления братика и старший сын Авербуха Мартин. С мачехой у него прекрасные отношения, и юноша часто проводит время с отцом и его молодой женой.

На этот раз они все вместе отправились в ресторан грузинской кухни. Пока ждали заказ, Мартин Авербух запечатлел отца и мачеху сидящими за столом. Занятой глава семейства увлеченно смотрел в телефон, а сидящая рядом Арзамасова мило и тепло заулыбалась, когда пасынок навел на нее объектив. При этом и отец, и мачеха были в одинаковых головных уборах — бейсболках.

Арзамасова уже находится на последних неделях беременности. Девушка, по мнению многих поклонников, буквально светится счастьем – ей к лицу это особое время. И видеокадры Авербуха-младшего – лишнее тому подтверждение.

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