«Лучшее, что со мной произошло»: беременная Алена Рапунцель рассказала, за что благодарна «Дому-2»

24-летняя Алена Рапунцель прославилась благодаря телепроекту «Дом-2», куда пришла вскоре после своей старшей сестры Ольги. Девушка быстро стала одной из заметных и популярных участниц реалити, провела на периметре три года, встретив любовь в лице Ильи Яббарова, и даже родила ребенка. Но отношения с отцом своего первенца быстро сошли на нет, и теперь девушка воспитывает его одна.

Сейчас сыну Рапунцель чуть больше годика. Мальчик по имени Богдан окружен любовью мамы и бабушки. Девушка подчеркнула, что

«Я благодарна проекту лишь за сына, это лучшее что со мной произошло. Остальное все — опыт, ошибки и необдуманные действия», — призналась девушка подписчикам.

Кстати, сейчас Рапунцель готовится стать матерью во второй раз. Она беременна от нынешнего бойфренда Ильи Семина, с которым приходила на обновленный «Дом-2», но через пару месяцев ушла с телестройки.

Смотрите также