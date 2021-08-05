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«Лучшее, что со мной произошло»: беременная Алена Рапунцель рассказала, за что благодарна «Дому-2»

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» откровенно рассказала о своей семье.

«Лучшее, что со мной произошло»: беременная Алена Рапунцель рассказала, за что благодарна «Дому-2»
Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

24-летняя Алена Рапунцель прославилась благодаря телепроекту «Дом-2», куда пришла вскоре после своей старшей сестры Ольги. Девушка быстро стала одной из заметных и популярных участниц реалити, провела на периметре три года, встретив любовь в лице Ильи Яббарова, и даже родила ребенка. Но отношения с отцом своего первенца быстро сошли на нет, и теперь девушка воспитывает его одна.

Сейчас сыну Рапунцель чуть больше годика. Мальчик по имени Богдан окружен любовью мамы и бабушки. Девушка подчеркнула, что

«Я благодарна проекту лишь за сына, это лучшее что со мной произошло. Остальное все — опыт, ошибки и необдуманные действия», — призналась девушка подписчикам.

Алена Рапунцель высказалась о "Доме-2"
Алена Рапунцель высказалась о «Доме-2». Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Кстати, сейчас Рапунцель готовится стать матерью во второй раз. Она беременна от нынешнего бойфренда Ильи Семина, с которым приходила на обновленный «Дом-2», но через пару месяцев ушла с телестройки.

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