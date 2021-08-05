«Украшение праздника»: Кристина Орбакайте предстала на сцене в алом макси-платье с рюшами и воланами

Такие детали в наряде Эвелина Хромченко назвала актуальными в сезоне.

Кристина Орбакайте в последние дни довольно активно ведет свой микроблог. У нее сейчас много проектов, ради которых она прилетела из Нью-Йорка в Москву. Съемки продолжения фильма «Любовь-морковь», спектакль «Двое на качелях» в «Современнике», мероприятия и встречи – все это с головой захватило звезду в столице.

Накануне старшая дочь Аллы Пугачевой была гостей большого праздника красоты. Звезда поднялась на сцену в тотальном красном образе, нарядившись в вязаное длинное платье с рюшками и воланами.

«Ты украшение нашего праздника», — признал ведущий мероприятия.

Рюши и воланы переживают в новом модном сезоне бешеную популярность. Ранее телеведущая Эвелина Хромченко рассказала разницу между этими деталями одежды, а также назвала их очень женственными и актуальными.

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