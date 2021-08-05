«Не хочу, чтобы моему мужчине нравилась публичность»: Ксения Бородина намекнула на причину развода с мужем

Ксения Бородина много лет является лицом реалити-шоу о любви «Дом-2» и, кажется, знает все об идеальных отношениях, но в ее личной жизни снова неспокойно. Красотка пребывает в стадии развода со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Она несколько недель назад объявила себя свободной, хотя суд еще только предстоит. Это значит, что назад дороги нет. Сама теледива это подтверждает – ни единого процента на воссоединение с Курбаном она не дает.

Что именно стало причиной развода с Омаровым, поклонники гадают до сих пор. Бородина разоткровенничалась в Сети, общаясь с поклонниками. Она заявила, что собирается скрывать свои следующие отношения от посторонних глаз.

«Насколько получится их скрывать. Я бы скрывала. Я не хочу, чтобы моему мужчине нравилась публичность. Это абсолютно точно. Пусть ему нравлюсь я», — пояснила звезда.

По всей видимости, Бородина косвенно указала причину развода с Омаровым. И кроется она в его стремлении к славе и публичности – мужчина довольно быстро на теме развода нарастил онлайн-аудиторию и стал вести блог.

В другом ответе на вопрос подписчиков Бородина напомнила, что ее первый муж Юрий Будагов не стремился к публичности. Поэтому у нее сохранилось с ним прекрасное общение – он является отцом ее первого ребенка. А вот другой возлюбленный Ксении, Михаил Терехин, напротив, сильно преуспел у пиаре: «Не умеет держать язык за зубами, а я такое не люблю… ходил по передачам, обливал зачем-то грязью и миллион интервью».

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