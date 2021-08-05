«Красивый лебедь»: Волочкова накинула поверх купальника полупрозрачное платье

Всего пару месяцев назад Анастасия Волочкова наслаждалась отдыхом на Мальдивах, а теперь решила побывать в Греции. Кстати, именно тогда она объявила о завершении отношений со своим загадочным молодым человеком по имени Олег. Теперь же экс-балерина дает понять своим фанатам, что снова не одна. Однако в подробности пока не вдается. В своем микроблоге Анастасия делится моментами отдыха и личными снимками. На этот раз она позировала в купальнике, поверх которого накинула полупрозрачное платье с перьями.

«Красивый лебедь! Хороша! Живет в свое удовольствие! Молодец, так держать», — писали пользователи Сети.



Напомним, недавно Волочкова решила сдать в аренду свою квартиру в центре Санкт-Петербурга, а также разобраться с Большим театром. Анастасия хочет решить вопрос со своей пенсией.

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