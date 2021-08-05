Вид сзади: Каменских выгодно подчеркнула свою «как у Ким» алыми стрингами-треугольничком

Певица Анастасия Каменских и ее муж, музыкант Алексей Потапенко, отдыхают в Хорватии. Оттуда красотка публикует горячие снимки в купальниках.

Популярная украинская дива Анастасия Каменских счастлива в браке с экс-коллегой Алексеем Потапенко. Их дуэт громко прогремел не только в Украине, но и на российской эстраде, теперь же каждый строит сольную карьеру.

Часто их гастрольные графики не совпадают, но отпуск пара планирует вместе – это святое. На сей раз Потап и Настя отдыхают в Хорватии в компании с мамой певицы и подругой семьи. Это не мешает Каменских делать горячие снимки в бикини, которыми она щедро делится в микроблоге.

На сей раз красотка Каменских засветила свою «как у Ким» на яхте. Певица позировала мужу спиной в алом бикини с треугольными стрингами, так что обескураженные поклонники смогли лицезреть «пятую точку» звезды во всей красе.

Сама Каменских не видит ничего дурного в подобных кадрах, а муж и не запрещает. Настя обожает свою новую фигуру, которой она добилась неимоверными усилиями, сильно похудев за последние годы.

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