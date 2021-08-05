«Это не значит, что это плохая девушка»: ведущий «Дома-2» Давид Манукян готов строить любовь с участницей телепроекта

Музыкант и блогер после расставания с Ольгой Бузовой так и не обрел свою половинку.

В этом сезоне реалити-шоу «Дом-2» претерпело немало преобразований. Сначала «переезд» с ТНТ на новый телеканал «Ю», затем уход Ольги Бузовой с поста ведущей. И – вишенка на торте – приход совершенно нового лица на ее место – блогера Давида Манукяна, экс-бойфренда певицы.

Бузова и Дава расстались вскоре после дня рождения певицы. Она отметила 35-летие в январе и на пышном торжестве по этому поводу уже была одинока. Ни теледива, ни новоиспеченный ведущий «Дома-2» еще не обрели новую любовь. И Манукян признался, что готов строить отношения на реалити-шоу.

«Девушка если придет на телепроект, это не значит, что это плохая девушка. Она приходит ради меня, если посылает анкету. Может быть, действительно, будет хорошая девушка. Я могу сейчас сказать: «да нет, я там ведущий». Я понимаю, что я должен держать субординацию, сказать, что это неправильно на работе заводить какие-то отношения. Но я человек, если вдруг, действительно, будет девушка, которая меня «зацепит», всякое может быть», — объяснился телеведущий.

Харизма, манящая энергетика, ухоженность – и телеведущий может клюнуть на такую девушку. Еще среди качеств кандидатки на сердце звезды – человечность и душа была. При этом по параметрам и внешности это не обязательно должна быть супермодель, рассказал блогер в интервью телеканалу.

К слову, прецеденты отношений телеведущих и участников на «Доме-2» уже есть. Ксения Бородина, к примеру, на заре реалити-шоу дважды обретала счастье с участниками телестройки. В первые годы проекта она встречалась с Оскаром Каримовым, чуть позже ее сердце завоевал Михаил Терехин.

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