Красотка в поле: дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина показала фигуру в белом бикини

Не так давно единственная наследница певицы впервые вышла в свет после преображения. Теперь она наверстывает упущенную активность в Сети.

67-летняя эстрадная дива Любовь Успенская не так давно впервые в этом году вывела в свет свою 31-летнюю дочь Татьяну Плаксину. Она обещала преобразить девушку и сделать из нее красавицу. После неудачной велопрогулки в 2019 году наследница певицы нуждалась в помощи хирургов и стоматологов, и теперь это уже позади.

На время своего восстановления Плаксина не проявляла активность в Сети. Зато после официального выхода в свет старается наверстать упущенное онлайн-общение с поклонниками. Сначала красотка показала себя в деловом стиле, затем домашнем, сейчас же пришло время откровенных фото.

Дочь Успенской поделилась в микроблоге снимками в купальнике. Татьяна Плаксина позирует в белом бикини в поле. Фигуре красотки можно только позавидовать – смуглый оттенок кожи выгодно выделяется на фоне светлого комплекта.

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