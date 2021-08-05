Во саду ли, в огороде: Наташа Королева похвасталась богатым урожаем

Певица не только собрала овощи для вкусного салата, но и полила растущую зелень.

Звезда 90-х Наташа Королева давно обосновалась в загородном поселке Крекшино. У красотки большой дом и приусадебный участок. У себя в микроблоге она часто показывает, как живет – будничные фото- и видеозарисовки с удовольствием смотрят миллионы поклонников ее микроблога.

На этот раз красотка отправилась собирать урожай огурцов. Спелые и большие овощи звезда показала в теплице, а затем у себя в чашке.

«За огурчиками иду», — сообщила звезда. – «Да, урожайненько у нас тут! Вот это ничего себе!».

Певица набрала полную чашу огурцов, похвасталась ими перед подписчиками и сообщила: «На ужин у нас с Сереженькой Витальевичем будет полезный огуречный салатик».

Оказалось, что звезда присматривает за огородом своего соседа по поселку – он улетел на море и попросил приглядеть. И отдал зрелые плоды в полное распоряжение – или угощение артистки. Певица полила огурчики и заметила, что вот-вот подоспеет новая партия овощей, как раз к приезду соседа.

Смотрите также