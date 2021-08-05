«Эту теорию можно применять на своих отношениях»: экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава «набивает руку» на «Доме-2»

Сразу после ухода Ольги Бузовой с поста телеведущей «Дома-2» организаторы представили ей замену. Оказалось, что эстафету принял блогер Давид Манукян. Пикантности всей ситуации добавил факт, что это – бывший бойфренд теледивы, с которым красотка очень скандально рассталась еще весной.

Уже месяц Дава помогает участникам строить любовь. И новоиспеченный поющий телеведущий признается телеканалу – здесь он тоже учится, как надо выстраивать отношения. Так сказать, «набивает руку» на чужих кейсах.

«Для меня это большой опыт не только как телеведущего, но и человека, который хочет построить свои отношения. Я вижу, в каких ситуациях лучше себя повести. Как лучше ухаживать, как избежать ссор каких-то. Когда ты каждый день практикуешься в этом, ты становишься очень хорошим теоретиком и потом эту теорию можно применять на своих отношениях», — признался телеведущий.

Дава признался, что от него требуется знание тонкостей психологии человека, ведь речь на проекте прежде всего идет о чувствах и эмоциях. И артист помогает участникам строить любовь исходя из собственного опыта и видения: «Я как чувствую, так и советую».

К слову, сейчас сердце Манукяна свободно. И он не исключает, что к нему может прийти поклонница прямо на «Дом-2».

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