«Буду хулиганкой!»: Анастасия Макеева похвасталась новым смелым маникюром

Звезда театра и кино Анастасия Макеева недавно вернулась из отпуска. Он у актрисы был двойным – сначала пляжный релакс на кубе с новым мужем Романом Мальковым, затем сразу же – познавательный Байкал, где на Ольхоне красотка приобщилась к традициям и культуре местного народа.

Сейчас отпуск продолжается, но уже в Москве. Красотка много времени уделяет своему саду и сама работает на участке руками, поэтому ее маникюр быстро испортился. И она поспешила в салон, чтобы навести красоту ногтей.

В своем микроблоге Макеева показала, что пришла с алыми ногтями, местами очень пошарпанными. И отважилась на довольно смелый цвет – синий. И объяснила, почему.

«Я думаю, вы не ожидали от меня такого порыва. Пока нет спектаклей в театре, буду хулиганкой!», — похвасталась звезда.

В бьюти-походе ее сопровождал любимый. Роман Мальков во всем поддерживает супругу и буквально сдувает пылинки.

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