«Душ Шарко»: внучка Валерии от восторга обрызгала звездную бабушку, исполнившую песню Красной Шапочки

Семья певицы Валерии, включая сына Арсения Шульгина с женой Лианой и дочкой Селин, в эти дни путешествует по Европе. Дружная компания несколько дней провела в Италии, а сейчас переместилась в Швейцарию.

Певица Валерия наслаждается общением со своими близкими и особое внимание уделяет маленькой внучке Селин, которой на днях исполнилось семь месяцев.

Крошка обожает слушать, как поет ее звездная бабушка. Папа Селин Арсений Шульгин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел одно из выступлений Валерии для Селин. Вокалистка исполнила песню Красной Шапочки, а малышка пыталась ей подпевать.

«Моя радость. Мама Селинке поет каждый день», — прокомментировал видео Арсений Шульгин.

В какой-то момент самую благодарную поклонницу Валерии переполнили эмоции, и она обдала свою звездную бабушку брызгами.

«Ой, душ Шарко», — рассмеялась в ответ Валерия.

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