«Как-то неприлично»: Яна Кошкина игриво зажала бутылку шампанского упругими бедрами

Звезда театра и кино Яна Кошкина обожает устраивать провокации на своей странице в Instagram. Микроблог брюнетки – это парад чувственных и эротичных фото, бесконечная демонстрация соблазнительных форм, роскошной груди, точеной фигуры и умопомрачительной талии.

На этот раз Яна Кошкина в своих намеках зашла слишком далеко, чем спровоцировала негативную реакцию в Сети в свой адрес. Красотка предстала в кабине вертолета в наушниках. Кроме них на Яне Кошкиной микро-шортики и футболка. Ноги актриса слегка раздвинула, а между ними поставила бутылку шампанского. Открытую, вероятно, Яна хотела расслабиться в полете.

«Счастье любит тишину. Верно?» — подписала кадр Яна Кошкина.

«Как-то, неприлично. Что бы это значило?», «Теплое шампанское не вкусно», «Фу, пошло», «Между ног что-то встало у тебя», «Буквально — на бутылку присела», «Уже и ноги раздвинула?» — тут же недобро отреагировали подписчики Яны Кошкиной.

И только некоторые догадались, что актриса, скорее всего, таким образом решила отпраздновать День шампанского, который как раз отмечается 4 августа.

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