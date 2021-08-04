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«Много тепла и ласки»: Ксения Бородина призналась, что дочь Теона тяжело переживает развод родителей

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина прилагает максимум усилий, чтобы девочка страдала как можно меньше.

«Много тепла и ласки»: Ксения Бородина призналась, что дочь Теона тяжело переживает развод родителей
Ксения Бородина с дочкой Теоной. Фото: instagram.com/borodylia/

Телеведущая Ксения Бородина находится в стадии бракоразводного процесса со вторым супругом и отцом своей младшей дочери Теоны Курбаном Омаровым. Мужчина уже несколько месяцев живет отдельно от жены и наследницы.

Родители делают все возможное, чтобы пятилетняя Теона как можно меньше страдала из-за того, что мама и папа больше не вместе. Курбан Омаров часто общается с дочкой, устраивает ей интересные прогулки по Москве. Ксения Бородина не жалеет денег на обновки для Теоны и ее прекрасный отдых. Только на днях звездная мама и ее наследницы вернулись из Турции.

Но всего этого недостаточно, чтобы оградить малышку от негативных эмоций из-за развода родителей. Ксения Бородина призналась, что Теона тяжело переносит разрушение привычного для нее мира.

«Тяжело, — поделилась Ксения Бородина в сторис Instagram. – Много разговоров я с ней провела. Много тепла и ласки. Она очень умная и чуткая девочка. Но конечно, она переживает».

Ксения Бородина рассказала, как Тея переносит развод родителей
Ксения Бородина рассказала, как Тея переносит развод родителей. Фото: instagram.com/borodylia/

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«Дом-2»дети звездКсения БородинаКурбан ОмаровРазводТеона Омарова