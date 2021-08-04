«Нужно обязательно проверить свой организм»: многодетный отец Сергей Безруков высказался о вакцинации от коронавируса

Известный артист и руководитель Губернского театра Сергей Безруков, на днях в пятый раз ставший отцом, покинул свое большое семейство. Сергей Безруков сейчас находится в Севастополе, где проходит Большой детский фестиваль «Эхо».

В Крым артист приехал, предварительно сделав прививку от коронавируса. Последовать его примеру он призвал и поклонников, правда, с оговоркой, ни в коем случае не делать этого наспех.

«Только не стоит бездумно идти и делать укол, нужно обязательно проверить свой организм. Лучше, чтобы это был ваш врач, который искренне к вам относится и может честно сказать, нужна прививка или нет, если да, то какой вакциной лучше это сделать», — поделился Сергей Безруков с «Комсомольской правдой».

Он также рассказал, что придумал импровизацию для спектакля «Казанова», где играет главную роль.

«В спектакле я обращаюсь к Екатерине II и говорю: «Чего вам бояться, вы уже привились». Если вы помните, Екатерина была одной из первых в России, кто привился от оспы. И мы в результате победили эту болезнь», — добавил Сергей Безруков.

Публика, по его словам, на такую вольность с текстом реагирует прекрасно.

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