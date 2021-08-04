«Ты хорошая, красивая девочка»: экс-бойфренд Бузовой Дава провел время наедине с участницей «Дома-2»

Кажется, на реалити-шоу «Дом-2» скоро может образоваться новая, неожиданна пара. Участница проекта Яна Захарова положила глаз на бывшего избранника Ольги Бузовой, ведущего телестройки Давида Манукяна. Она вовсю флиртует с Давой и даже уже умудрилась пообщаться с ним наедине, ну насколько это возможно под камерами.

Яна Захарова пришла в гримерку к Давиду Манукяну, явно давая понять, что неравнодушна к нему.

«Я здесь работаю и могу только по-дружески пофлиртовать, — сразу поставил рамки Дава. — Я как считал, так и считаю, что ты хорошая, красивая девочка. Правда. Но я такой человек, не могу, чтобы на рабочем месте были какие-то моменты. Ты меня понимаешь».

Но Яна Захарова – не из тех, кто сдается так просто. Она пригласила Давида Манукяна на кофе, сделав акцент на том, что под этим она имеет в виду исключительно общение.

«Если так, я не против», — тут же снял оборону Давид Манукян.

Смотрите также