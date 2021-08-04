«Мне нравится этот образ»: дочь Любови Успенской предстала в чалме и канареечном жакете из денима

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина долгое время не показывала свои фото в Instagram. Микроблог наследницы известной певицы – это, по большей части, скрины ее работ. Татьяна Плаксина пишет картины и выставляет их в своем аккаунте.

Но в последнее время девушка начала активнее общаться с аудиторией, публиковать свои снимки и получать известную порцию восхищения и комплиментов от поклонников.

Накануне дочь Любови Успенской вышла в прямой эфир в Instagram, во время которого продемонстрировала стильный образ. Татьяна Плаксина предстала в жакете из денима канареечного цвета, а голову украсила белой чалмой. Этот головной убор уже стал ее особой приметой.

«Мне нравится этот образ», — объяснила подписчикам ношение чалмы Татьяна Плаксина.

Те вновь осыпали ее комплиментами.

«Wow…Танюша! Прекрасно выглядите! Ура! Жизнь продолжается», «Красотка, вылитая мама. Цените матерей при жизни, потом будет поздно», «Вы добрая и застенчивая и с великой душой», — высказываются в Сети.

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