Вкусный стейк от шеф-повара Сергея Жукова
Видео
6 несложных упражнений для красоты рук
Видео

«Мне нравится этот образ»: дочь Любови Успенской предстала в чалме и канареечном жакете из денима

Татьяна Плаксина начала активно выходить на связь со своими поклонниками.

«Мне нравится этот образ»: дочь Любови Успенской предстала в чалме и канареечном жакете из денима
Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/pacha_tati/

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина долгое время не показывала свои фото в Instagram. Микроблог наследницы известной певицы – это, по большей части, скрины ее работ. Татьяна Плаксина пишет картины и выставляет их в своем аккаунте.

Но в последнее время девушка начала активнее общаться с аудиторией, публиковать свои снимки и получать известную порцию восхищения и комплиментов от поклонников.

Накануне дочь Любови Успенской вышла в прямой эфир в Instagram, во время которого продемонстрировала стильный образ. Татьяна Плаксина предстала в жакете из денима канареечного цвета, а голову украсила белой чалмой. Этот головной убор уже стал ее особой приметой.

«Мне нравится этот образ», — объяснила подписчикам ношение чалмы Татьяна Плаксина.

Те вновь осыпали ее комплиментами.

Татьяна Плаксина предстала перед поклонниками в чалме и жакете из денима
Татьяна Плаксина предстала перед поклонниками в чалме и жакете из денима. Фото: instagram.com/pacha_tati/

«Wow…Танюша! Прекрасно выглядите! Ура! Жизнь продолжается», «Красотка, вылитая мама. Цените матерей при жизни, потом будет поздно», «Вы добрая и застенчивая и с великой душой», — высказываются в Сети.

Смотрите также

Тэги

google новостидети звездЛюбовь УспенскаяЛюбовь Успенская и ее дочьпреображениеТатьяна Плаксина