Акцент на ноги: Яна Рудковская в воздушном платье с трехметровым шлейфом устроила дефиле

Яна Рудковская не скрывает, что ей нравится проводить время на светских мероприятиях. Продюсер Димы Билана этим летом ездила во Францию. Она успела отдохнуть в Сен-Тропе и посетить показы мод в Париже. Жена Евгения Плющенко любит вести светский образ жизни. Она не раз рассказывала, что тратит деньги только на брендовые вещи. Блондинка регулярно хвастается своей гардеробной.

Не так давно Яна в черном пышном платье запечатлелась с Филиппом Киркоровым. Она любит наряжаться даже без повода. Теперь светская львица опубликовала видео, на котором гуляет по террасе в струящемся платье с длинным лимонным шлейфом с перьями. Спинку наряда также украшала бахрома. Рудковская на шпильках устроила дефиле. Она показала стройные и загорелые ноги.

«Готовимся к «Новой волне» с моим другом и всемирно известным дизайнером Джорджем Хобейкой», — пояснила звезда.

Красочный вечерний наряд восхитил Ольгу Бузову. «Вау», — отметила она. «Шик», — добавил стилист по волосам Павел Шеф. «Платье нереальное», «Какое классное платье», «Как всегда неотразима и шикарна», «Какая прелесть, очень красивая», «Мы ждем ваш образ», «Обалдеть», «Шикарно, Яна, я тоже хочу, чтобы платье так развивалось», «Ноги богини», — прокомментировали пост подписчики.

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