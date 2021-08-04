«Есть искусство, а есть вид творчества»: Пореченков не удержался от комментария в сторону Бузовой

Михаил Пореченков описал свое видение участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа им. Горького «Чудесный грузин». Он отказался называть ее выход на сцену искусством, однако заметил, что экс-звезда «Дома-2» сыграла позитивную роль в жизни театра.

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В беседе с журналистом 7days.ru Михаил Пореченков предложил разделять людям такие понятия, как МХАТ имени Горького и МХАТ исторический, который основали Станиславский и Немирович-Данченко.

«На мой взгляд, это не МХАТ, это Московский театр имени Горького. Никакого отношения ко МХАТу он не имеет с момента разделения труппы», — сказал артист.

По его мнению, дирекция театра имени Горького имеет право делать то, что ей угодно. И Ольга Бузова сыграла свою важную роль – впервые за долгое время она обеспечила полную посадку в зрительном зале.

В то же время Михаил Пореченков не стал венчать голову Ольги Бузовой лаврами талантливой актрисы.

«Есть искусство, а есть вид творчества. Давайте это будет вид творчества», — охарактеризовал он артистическую историю Бузовой.

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