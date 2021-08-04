Рианна стала самой богатой певицей в мире: сколько у нее денег?

Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп Рианна стала самой богатой исполнительницей в мире. Ее состояние американское издание «Форбс» оценило в 1,7 миллиардов долларов.

Из известных миру шоу-бизнеса дам Рианна уступает только Опре Уинфри, состояние которой оценивается в 2,7 миллиардов долларов.

Но если Опра Уинфри зарабатывает деньги, в основном, благодаря своей профессии, то источник доходов Рианны уже давно не только музыка. Ее последний альбом вышел в свет довольно давно, сейчас вокалистка готовит новый релиз.

Ну, а пока зарекомендовала себя, как успешная бизнес-вумен. Основная часть состояния Рианны ($1,4 млрд) — это ее доля в косметической компании Fenty Beauty, которая, составляет 50%.

Неплохой доход приносит Рианне ее доля в производителе нижнего белья Savage x Fenty. Разумеется, часть денег певице принесла музыкальная и актерская карьера.

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