Пугачева с пальмой из волос на голове и с блестящим колье на шее изящно позировала в усадьбе

Примадонна запечатлелась в ретро-автомобиле, который подарил ей муж Максим Галкин.

Максим Галкин обнародовал в личном блоге видео со своей женой, позирующей в ретро-автомобиле. Она облачилась в белые рубаху и юбку, подчеркнув талию ремнем. Шею 72-летняя артистка украсила тонким переливающимся колье.

Звезда сделала также высокую прическу, соорудив из волос пучок в виде пышной пальмы. В макияже Алла Борисовна сделала акцент на глаза.

«Запорожец» оказался оригинальным элементом дизайна сада возле замка Пугачевой и Галкина. Тем не менее, он имел руль и даже светлые кожаные сиденья. Алла Пугачева заметила это, подчеркнув, что машина подходит ей по цвету.

«Замечательный!» — восхитилась подарком от мужа народная артистка.

«Примадонна в отличной форме», «Красивая, мудрая женщина!», «Алла Пугачева, как всегда, прекрасна и с прекрасным чувством юмора», «Какая очаровательная Алла!», «Шикарная Алла Борисовна!» — расхвалили певицу поклонники.

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