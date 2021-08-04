«Люблю молодых!»: Пугачева, красиво воссевшая в ретроавто, расхвалила своего мужа

Максим Галкин подарил жене оригинальный элемент ландшафтного дизайна для их усадьбы в Грязи.

45-летний Максим Галкин сделал необычный подарок своей 72-летней жене Алле Пугачевой. Комик подарил супруге ретроавтомобиль, но не для прогулок по городу или пополнения коллекции автопарка, а для ландшафтного дизайна из имения в деревне Грязь.

Момент презентации авто они превратили в настоящий комедийный фарс, записав вайн для социальных сетей. Вначале на видео предстает Алла Борисовна, с достоинством королевы восседающая в кожаных светлых креслах машины.

«Ну как, хороший автомобиль?» — спросил возлюбленную Максим. «Замечательный! Ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо», — восхитилась Примадонна. «Автомобиль чуть моложе», — решил вдруг уточнить Галкин. Певица не растерялась и заявила: «Моложе даже? Хорошо! Люблю молодых!»

В конце сюжета юморист показал целиком свое приобретение. Оказалось, что это стилизованная клумба — из багажника и на крыше машины красовались роскошные цветы.

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