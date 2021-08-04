«История абьюза основана на реальных событиях»: видеосервис Start покажет второй сезон сериала «Новенький»

Создатели фильма рассказали, что после первого сезона получили много писем с очень личными историями.

Двенадцатого августа Start начнет показ второго сезона подросткового сериала «Новенький», главными темами которого стали жестокость, абьюзивные отношения и насилие в кругу близких.

В первом сезоне московский школьник, роль которого исполнил Глеб Калюжный, переехавший из Москвы в другой город, подвергается буллингу.

Создатели сериала рассказали, что после выхода первого сезона получили много писем, в которых были очень личные истории буллинга и абьюзивных отношений.

«Поговорив со своими детьми-подростками, я поняла, что это именно та тема, которую поколение 14–17-летних не может обсудить со взрослыми. Им страшно и стыдно. История абьюза, который происходит между самыми неожиданными героями «Новенького», основана на реальных событиях, о которых мне рассказывали или свидетелем которых я была», — поделилась режиссер сериала Оксана Барковская.

Создатели сериала обещают, что у второго сезона сериала еще более сложный и закрученный сюжет. Возвращение главного героя Макса становится поводом для расследования тайны — событий, которые замалчивались более тридцати лет.

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