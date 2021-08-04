«Это трусы? Ниточки какие-то»: Рудова в секси-бикини едва не плюхнулась за борт ради «горячего» кадра

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» пошла на риск только для того, чтобы получить красивое видео с морской прогулки.

Наталья Рудова в личном микроблоге поделилась свежими кадрами с морского путешествия. Так, позируя на шикарной яхте, актриса из сериала «Универ. Новая общага» грациозно выгнула спинку, откинувшись назад. При этом звездная блондинка опиралась на поручни, практически пребывая в полете. Поклонники обеспокоились, что актриса вполне могла упасть за борт. Однако конфуза не случилось.

Нашлись и те, что попытался рассмотреть купальник Натальи Рудовой под белоснежной сорочкой. Но ничего кроме «ниточек и лоскуточков» фанаты не увидели. Актриса с чувством отдалась романтичному моменту, наслаждаясь легким бризом и теплым ласковым солнышком.

«Это трусы? Ниточки какие-то», «А если за борт шлепнутся?», «Ой-ой! Я все ждала, что она с яхты бахнется! Уфф», «Дичь! Нитки вместо трусов натянула», «Какая смелая малышка», «Зачем так спину выгибать? А если в воду бы полетели? Такие трусики не спасут! Тут парашюты нужны», «Наташенька, не шалите», «Ух, напугала! Но очень красиво», «Ветер играет в волосах», «Милашка», — пишут фолловеры.

Смотрите также: