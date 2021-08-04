«Всегда готов помочь»: Вера Брежнева высказалась об отношениях с Константином Меладзе

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе почти шесть лет счастливы в браке.

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе это лето проводят за пределами России. Пара путешествовала по Грузии, затем отправилась в Италии, а сейчас сделала короткую остановку в Греции.

Во время отпуска у Веры Брежневой появилась возможность сделать то, что в обычной жизни она позволяет себе редко, — общаться со своей аудиторией в Instagram. Певица устраивает интерактивы и охотно отвечает на вопросы поклонников.

Объяснила она и то, почему подобным образом общается нечасто. Оказывается, Вера Брежнева не пользуется услугами смм-менеджеров, а сама ведет свою страничку в Instagram.

«Это очень приятно, и это правда, — ответила Вера Брежнева на слова подписчицы о том, что певица сама ведет микроблог. – Спасибо за веру, хотя на директ у меня времени нет».

Поклонники поинтересовались у звезды, не прибегает ли она иногда к помощи мужа Константина Шотаевича.

«Бинго! И он всегда готов помочь», — поделилась Вера Брежнева.

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