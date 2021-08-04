«Всегда готов помочь»: Вера Брежнева высказалась об отношениях с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе это лето проводят за пределами России. Пара путешествовала по Грузии, затем отправилась в Италии, а сейчас сделала короткую остановку в Греции.
Во время отпуска у Веры Брежневой появилась возможность сделать то, что в обычной жизни она позволяет себе редко, — общаться со своей аудиторией в Instagram. Певица устраивает интерактивы и охотно отвечает на вопросы поклонников.
Объяснила она и то, почему подобным образом общается нечасто. Оказывается, Вера Брежнева не пользуется услугами смм-менеджеров, а сама ведет свою страничку в Instagram.
«Это очень приятно, и это правда, — ответила Вера Брежнева на слова подписчицы о том, что певица сама ведет микроблог. – Спасибо за веру, хотя на директ у меня времени нет».
Поклонники поинтересовались у звезды, не прибегает ли она иногда к помощи мужа Константина Шотаевича.
«Бинго! И он всегда готов помочь», — поделилась Вера Брежнева.