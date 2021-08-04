Наряд-выручалочка для располневших: жена Сабурова предстала с мужем в ультрамодном платье baby doll

Особенность облачения с эффектом стройности – завышенная талия и свободный крой, которые прячут все лишнее.

Жена знаменитого артиста шоу Stand Up на ТНТ Нурлана Сабурова Диана приобрела определенную долю популярности благодаря выступлениям мужа. Казахский комик частенько восхищается ее красотой в своих юморесках и оригинальным взглядом на воспитание детей. Естественно, что это возбуждает интерес к благоверной артиста, блог которой ежедневно пополняется списком подписчиков.

Судя по Instagram Дианы Сабуровой, она, к тому же, большая модница. Ее свежие луки всегда активно обсуждаются фолловерами и нередко отличаются актуальностью.

Накануне знаменитая брюнетка запечатлелась с возлюбленным в номере гостиницы в женственном романтичном платье нежного оттенка, и вновь наряд получил хороший отклик у почитателей Дианы. Кроме того, заслужил высокую оценку fashion-стилиста Ольги Блок.

«Диана выбрала ультрамодное платье: квадратный вырез, рукава-буфы, фактурная жаккардовая ткань и актуальный молочный оттенок. Традиция одевать брюнеток только в яркие цвета или контрастные цветосочетания осталась в прошлом. Сегодня мы часто видим спокойные, естественные оттенки даже на темноволосых, так образ получается более расслабленным. А силуэт платья Дианы baby doll (завышенная талия и трапециевидный крой) — настоящая палочка-выручалочка для девушек, у которых гастрономическое излишества отражаются в виде объемов на талии, а ноги остаются стройными», — рассказала фэшн-эксперт Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок, персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Объясняет нюансы моды и раскладывает все по полочкам. Помогает быть в тренде и оставаться собой. Опыт работы — 15 лет.

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