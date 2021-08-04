«Образ секси-учительницы»: Бузова в пижамном костюме, со скромной косой и в очках взошла на борт самолета

Ольга Бузова после напряженной работы над новым телевизионным проектом в Африке позволила себе несколько дней отпуска в Греции. Звезда побывала в Афинах, на острове Миконосе и осуществила свою давнюю мечту — полюбовалась на знаменитые синие крыши Санторини.

К слову, зрелище так впечатлило ее, что она разрыдалась. Этот ролик стал вирусным в Сети, а юмористка Елена Борщова даже сотворила пародию на него, хотя призналась, что очень даже понимает Олю, ведь она сама была когда-то потрясена живописными видами этого греческого острова.

Теперь Ольга Бузова, полная сил и энергии, поспешила назад в Россию, уже по традиции воспользовавшись услугами бизес-джета. На трапе самолета певица послала привет своим поклонникам и рассказала, что в скором времени их ждет нечто интересное.

«Ну что Москва, встречай. Olga Buzova in da House. До конца августа буду в рабочем режиме без выходных! Очень много важных съемок, репетиций, записей, выступлений и кое-что еще… Очень важное и грандиозное событие, о котором я сообщу завтра. За несколько дней до новой поездки нужно успеть многое. Но я пока тут и на связи, поэтому кому я нужна – welcome. Потом улечу сниматься в новый проект и буду вся в работе», — написала Бузова в Instagram.

Почитатели экс-ведущей «Дома-2» оказались заинтригованы: что за новый проект представит им Оля? Среди версий, которые предложили фолловеры были: участие в новом телешоу, роль в театре, запись свежего хита и даже скорая свадьба.

Не остался незамеченным и лук Ольги Бузовой. Звезда заплела скромную косу, надела очки и облачилась в закрытый пижамный брючный костюм. Однако артистка не была бы собой, если бы не привнесла в свой образ каплю эротизма. Под рубаху она надела кроп-топ, который обнажил ее красивый живот и тонкую талию. Эта деталь не осталась незамеченной почитателями.

«Образ секси-учительницы, симпатично. И открыто, и закрыто», «Оля, какая ты красивая! А коса тебе очень идет! Наша любимая», «Костюм крутой», «Шикарная ты, Олечка», «Просто королева», — прокомментировали фото поклонники Бузовой.

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