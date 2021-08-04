На могиле Осина спустя почти три года после смерти установили высокий крест из белого мрамора

На могиле певца Евгения Осина спустя почти три года после его смерти наконец-то появился памятник. Причем деньги на его установку нашла бывшая жена музыканта и его дочь Агния.

Сегодня пространство на месте захоронения обложено камнем. Установлен высокий крест из белого мрамора. Под крестом разместили фотографию Осина с трогательными строками: «Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах». К памятнику уже возложили свежие гвоздики.

Заметим, что помочь в установке памятника на Троекуровском кладбище собирался продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Однако он денег, судя по всему, так и не нашел, сообщает портал 5-tv.ru.

Напомним, что Евгений Осин умер от остановки сердца. На момент смерти ему было всего 54 года. Музыкант в последние годы своей жизни злоупотреблял алкоголем. За его могилой присматривал как раз Андрей Разин. Дело в том, что у продюсера «Ласкового мая» рядом схоронен сын.

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