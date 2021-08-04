Пупсик с кудряшками: очаровательная дочь Топурии с модной прической «розетки» рассмешила мать

Кети Топурия живет со своим мужем Львом Деньговым, дочкой Оливией и сыном Адамом на два дома. Семья имеет недвижимость как в Москве, так и в Грузии, откуда певица родом. Практически все лето 2021-го солистка «А’Студио» провела именно здесь, однако сейчас решила вернуться в Россию.

Оказалось, что дочь Кети Оливия очень соскучилась по любимой домашней обстановке в Москве и ждет скорейшего возвращения. В личном блоге артистка показала забавный диалог с ней. На обнародованной видео малышка предстает с модной прической «розетки», которую венчают выбившиеся многочисленные кудряшки. Юная модница облачилась в разбеленно-розовый жакет с кармашками, украшенными пуговицами, и трендовые «рваные» джинсы с белыми кроссовками. В качестве аксессуара девочка выбрала ярко-голубую сумку, которую надела через плечо.

Кети Топурия спросила дочку, насколько сильно она хочет домой. И та в ответ с готовностью широко раздвинула руки, давая понять, что очень сильно. А когда певица поинтересовалась, в каком месте дочь собирается ехать, Оливия заявила, что в багажнике. Этот ответ немало рассмешил Кети.

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