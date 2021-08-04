«Крутые коллеги. Я знаю, кто ее лечит»: Проценко высказался о спасших певицу МакSим врачах

Главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко заявил, что прекрасно знаком с врачами, которые лечат певицу МакSим.

«Крутые коллеги. Я знаю, кто ее лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, инфекционисты, и терапевты».

Денис Проценко

По словам Дениса Проценко, именно российские медики научились спасать пациентов в очень тяжелых случаях. По его словам, огромное значение имеет возраст пациента. Спасать молодых на порядок легче, чем пожилых. «Конечно, у молодых критических больных успехи выше, чем у пожилых», — добавил Денис Проценко.

Напомним, что певице МакSим стало значительно легче. Она уже может смотреть телевизор и даже повидалась впервые за долгое время со своими дочками. Первое, что попросила звезда, — мороженое. Медики, правда, пока не говорят, когда яркая исполнительница окажется дома. Ей предстоит долгое лечение, сообщает радио «Комсомольская правда».

Смотрите также: