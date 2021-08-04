Актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер стали родителями

Пара долго скрывала тот факт, что они ждут малыша.

Артисты Майкл Фассбендер и Алисия Викандер стали родителями. Об этом широкой публике стало известно совершенно случайно – их просто увидели на улице с малышом, сообщает super.ru.

С ребенком супругов заметили на съемках нового проекта Алисии. Пока не известны пол и имя их наследника. Да и о самой беременности шведская звезда никому не говорила, а ее животик увидели уже на поздних сроках тоже случайно.

Напомним, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер женаты с 14 октября 2017. Они познакомились на съемках фильма «Свет в океане», в котором играли супружескую пару.

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