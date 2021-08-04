«Это более требовательное шоу»: Мигель рассказал о преимуществах проекта «Новые танцы»

Как отметил танцор, в новом шоу будет совершенно другой уровень.

Член жюри «Новые танцы» Мигель заявил, что шоу – это совершенно другой уровень в плане реализации для любого танцовщика по сравнению с проектом «Танцы».

Как заметил Мигель, теперь участникам не придется подстраиваться под условия проекта. Они будут приходить со своим материалом и побеждать в конкурсе, при этом зарабатывая неплохие деньги. Участники смогут максимально показывать свои способности.

«Это более требовательное шоу по сравнению с проектом «Танцы». Здесь мы никого не учим, и это самое главное! За семь лет мы уже воспитали поколение, которое способно самостоятельно подготовиться, выйти на сцену, использовать свою единственную попытку и разнести противника». Мигель

Напомним, что проект «Новые танцы» подразумевает под собой баттловый формат. Общий призовой фонд составит 10 миллионов рублей. За него будут бороться почти 400 танцоров со всей страны, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

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