«Многие скажут, что я помог, но это неправда»: Пореченков рассказал, куда поступил его сын

А вот дочь Маша пока на распутье, ее не поддерживает в выборе профессии мать.

Народный артист Михаил Пореченков — многодетный отец. В первом гражданском браке с Ириной Любимцевой (ныне покойной) у него родился сын в 1989 году. Сейчас он взрослый, занимается дзюдо и боксом, сделал артиста дедом, подарив ему внучку Мирославу в 2015-м.

Первая законная жена Михаила Пореченкова, бизнесвумен Екатерина Пореченкова, родила ему дочь Варвару в 1998-м. Ее зрители знают по роли фильме «День Д», где она снялась вместе с отцом. В настоящий момент она учится на факультете «коммуникации и медиа» в роттердамском университете Эразма, в Нидерландах.

Вторая жена Михаила, художник Ольга Пореченкова, родила любимому мужу троих детей: Михаила — в 2002-м, Марию в — 2004-м и Петра — в 2010-м.

Младший наследник актера еще маленький и пока всерьез не задумывался о своем будущем. Вот Маша уже присматривается к профессии отца. Популярный артист не против, он любит свое занятие. А вот его жена считает, что работа врача или учителя ей подходит лучше.

В то же время сын Михаил уже не просто понял, кем хочет стать, в этом году он поступил на режиссерский факультет к Сергею Женовачу.

«Выдержал страшнейший конкурс, трясло всю семью, но по итогам Миша зачислен. Многие скажут, что я помог, но это неправда. Я давал ему советы — и в этом смысле помогал. Но я не могу за него читать, не могу делать за него экспликацию или макет. Это все сам. Многие говорят, что сыновья с фамилией поступают по блату. Это утверждают люди, которые ни разу не поступали в творческий вуз», — рассказал Михаил Пореченков 7days.ru.

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