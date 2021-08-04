На телеканале ТВ-3 стартует мистический сериал «Охотник за призраками. Документалист»

В триллере будет восемь захватывающих серий.

16 августа на ТВ-3 начинается показ мистического сериала Ильи Куликова «Охотник за призраками. Документалист». Режиссера россияне полюбили по таким картинам, как «Чернобыль: Зона отчуждения», «Аванпост», «Перевал Дятлова».

Восьмисерийный сериал «Охотник за призраками» расскажет историю режиссера Евгения Морозова, который всю свою жизнь посвятил созданию документальных фильмов и добился больших успехов в профессии. Однако эти работы не принесли ему известности.

Он решается снять кино, мечтая, что оно взорвет Интернет, и собирает группу, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора. Осталось только выбрать тему. Остановившись на исследовании сверхъестественного, документалист даже не догадывается, во что он всех втянул, и с какими силами им придется столкнуться на самом деле.

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