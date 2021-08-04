Интересовался футболом, учился платно: стало известно, за кого вышла замуж внучка Лукашенко

Виктория, которой 23 года, теперь счастлива в браке.

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко, Виктория, вышла замуж за своего одногруппника. Молодого человека, которому 23 года, зовут Дмитрий Дятлов. Сам он родом из Полоцка. Учился платно в БГУ на факультете международных отношений.

Как рассказал сосед Дятлова по общежитию, где они когда-то проживали, в Полоцке Дмитрий закончил гимназию имени Франциска Скорины. Учился по специальности «мировая экономика».

По словам соседа по общежитию, близко с Дятловым он никогда не дружил. Его он назвал обычным добрым парнем, который увлекался в юности футболом. А вот отец Дмитрия Дятлова — известный в Белоруссии человек. Он директор предприятия «Техполин» по производству ремонтных хомутов для труб.

Ранее стало известно, что Виктория Лукашенко вышла замуж 31 июля. Роман с будущим мужем у нее начался как раз во время учебы в вузе, куда она поступила в 2016 году. При этом имя ее супруга какое-то время не раскрывалось, сообщает «Комсомольская правда».

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