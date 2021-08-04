Кравченко в полиции: в Сети появилось эксклюзивное видео со съемок «Сватов-7» в Белоруссии

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилось редкое видео, которое было сделано на съемках картины в Белоруссии. На кадрах главная героиня ленты Татьяна Кравченко с подругами находится в полицейском участке. Они оживленно спорят с полицейским, который, судя по всему, не намерен отпускать кого-то из их близких.

«Эксклюзивное видео со съемок «Сватов-7» в Белоруссии. Догадались, кого они просят освободить?»

«Почти каждый сезон кто-то из главных героев оказывается в полиции», «Видимо, хотят освободить Митяя и Джека», — стали гадать в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмую часть сериала «Сваты» начинали снимать как раз в Белоруссии. В последний раз актеры там собирались зимой 2020 года. Затем все планы съемочной группе спутала пандемия. Лишь спустя почти полтора года актеры смогли собраться все вместе. В июле нынешнего года съемки были закончены в Грузии.

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