Моложавая блондинка с кудряшками: Каменских показала свою красавицу-маму в кюлотах и ультрамодных мюлях

На личной страничке в Instagram украинская исполнительница Настя Каменских поделилась с поклонниками семейным кадром, запечатлев на редком фото свою моложавую маму. Лидия Петровна может похвастаться стройной фигурой, она почти одного роста с красавицей-дочкой. У нее такие же кудрявые пышные локоны. Видимо, свои роскошные волосы певица унаследовала от мамы. Вот только Настя брюнетка, а ее мама — блондинка.

На отдыхе Лидия Петровна позировала в кипенно-белых кюлотах и струящейся блузе с фантазийным принтом. Изюминкой образа стали ультрамодные мюли. Рядом с женой и красавицей-тещей отметился и рэпер Потап. Многие поклонники обратили внимание на то, что музыкант в последнее время сильно располнел.

«Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления — самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга», — отметила певица.

Смотрите также: