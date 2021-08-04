«Известный в Италии шоумен нетрадиционной ориентации»: Федункив – о родственнике своего мужа

По словам актрисы, в Европе не принято делить людей в зависимости от их сексуальных предпочтений.

Актриса Марина Федункив рассказала о родственнике своего мужа, с которым ее избранник итальянец Стефано Маджи весело проводил ранее время в бассейне. Снимки игрищ попали в Сеть. Сразу же поползли слухи о нетрадиционной ориентации мужчин.

По словам Федункив, ее супруг вовсе не альфонс, как некоторые пытаются себе представить. Он вице-президент крупной компании. Денег у жены не просит. Кроме того, он самый настоящий итальянец. Это записано в его паспорте.

«Да, дальний родственник мужа, с которыми он очень дружен, — это известный в Италии шоумен нетрадиционной ориентации. Так и что? В Европе не принято делить друзей и родственников в зависимости от их сексуальных предпочтений». Марина Федункив

Напомним, что новость о свадьбе Марины Федункив не так давно буквально взорвала медиапространство. Торжество намечено на 27 августа в Москве. Именно в этот день актрисе исполнится 50 лет, сообщает «СтарХит».

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