«Будут грозы, будет заливать»: какой погоды россиянам ождать в августе

Погода в этом году полна сюрпризов, а летом их было особенно много. Потопы, жара, ураганы… Что еще россияне могут ожидать в ближайшее время 5-tv.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Увы, но прогнозы эти не слишком утешительные.

«На протяжении августа, учитывая размеры нашей страны, можно сказать, что совершенно однозначно будет и град, и сильные шквалы, будут и грозы, будет и заливать», — сказал он.

В ближайшие дни сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, на Транссибе. Грозы, шквалы, возможно, град накроют правобережье Волги: Татарстан, Чувашию, Мордовию, Нижегородскую область. Здесь вероятны такие неблагоприятные погодные явления: ветровалы, падения деревьев при сильных шквалах, ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Такой сильный ветер способен даже сорвать крышу.

4 августа сильные дожди ожидаются на западе Кольского полуострова: в Мурманске и прилегающих к нему районах. Наступила сильная жара на юге — выше 35 градусов: в Астраханской области и Калмыкии. Однако уже 6-9 августа здесь начнутся ливневые дожди и град.

Александр Шувалов также уточнил, что прогноз погоды не может быть стопроцентным. Чем позднее они даются, тем менее точны.

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