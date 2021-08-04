Александр Панайотов назвал лучший российский номер за всю историю «Евровидения»

По словам исполнителя, это все глупости, что у него нет песни для участия в конкурсе.

Певец Александр Панайотов заявил, что номер его коллеги Полины Гагариной на «Евровидении» он считает лучшим для нашей страны в этом конкурсе за всю историю его проведения.

«Все наши артисты, которые там выступали, потом очень достойно несут этот опыт. Можно по-разному относиться к провальному выступлению Юли Самойловой, но это тоже история. Не говоря уже о выступлении Димы Билана или Полины Гагариной, которое я считаю, наверное, лучшим».

Александр Панайотов

Как отметил исполнитель, он хочет, чтобы европейцы считали Россию певческой страной. У самого Панайотова каждый год начинается с обсуждения «Евровидения». Он нередко обнаруживает себя в различных списках. Многие говорят, что он классно поет, но якобы у него нет песни для конкурса. По его мнению, это все глупости. Если кое-кто захочет, то песня всегда найдется. Сам он готов петь в любом жанре: и быстрое, и медленное, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что Полина Гагарина в 2015 году заняла на «Евровидении» второе место с песней A Million Voices. Вскоре она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.

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