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Высокий хвост с начесом и челка-шторка: моложавая Пугачева в брюках клеш вышла на променад с двойняшками

Примадонна покрасовалась в парке, отдав предпочтение светлой цветовой палитре. Ранее имиджмейкер Ольга Линцова советовала певице выбирать белые тона.

Высокий хвост с начесом и челка-шторка: моложавая Пугачева в брюках клеш вышла на променад с двойняшками
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/ maxgalkinru

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее летнее фото с семьей, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. В кадре Примадонна предстала на прогулке в парке. Для активного отдыха на свежем воздухе певица выбрала кипенно-белые отутюженные брюки клеш и салатовую толстовку с капюшоном. Изюминкой образа артистки стали белоснежные кеды. Особое внимание Примадонна уделила прическе, сделав высокий хвост с начесом и оставив челку-шторку.

Певица Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева в кипенно-белых брюках клеш и салатовой толстовке с мужем и двойняшками Гарри и Лизой на прогулке в парке. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

В парк на променад Алла Пугачева отправилась с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и двойняшками Гарри и Лизой. Еще историк моды Александр Васильев, оценивая стиль и гардероб певицы, уточнил, что Примадонна заметно постройнела. И благодаря моложавой внешности Алле Борисовне удается выглядеть рядом с возлюбленным так, словно разница в возрасте у них незначительная.

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