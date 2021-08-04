«Это необдуманный шаг»: Солнцев раскритиковал Борисову, которая отправила дочь учиться за рубеж

Как отметил фрик, он не исключает, что телеведущая «начала опять торчать».

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram раскритиковал телеведущую Дану Борисову, которая отправила свою дочь учиться за рубеж.

«Дана отправила дочь учиться за границу на все свои деньги, как сообщают СМИ. Не знаю, как вы, а я обескуражен ее поступком. Вместо того, чтобы дать дочери бесплатное образование в России, которое считается одним из лучших в мире, Дана делает совсем необъяснимые противоположные вещи». Гоген Солнцев

Как отметил фрик, он сомневается, что в жизни Борисовой сегодня все гладко. «Может быть, это необдуманный шаг, либо же Дана начала опять торчать?!» — задался он вопросом, намекая на прошлые проблемы Борисовой с наркотиками.

Как отметил Солнцев, Борисова, если ей действительно нужна помощь, может на него всегда рассчитывать.

Напомним, что Дана Борисова отправила дочь учиться в Англию. Полина Аксенова будет обучаться в языковой школе в Лондоне. Ранее у наследницы Борисовой наблюдались панические атаки, которые она порой не могла контролировать.

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